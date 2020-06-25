البورصة تخسر 6 مليار جنيه أخر جلسات الاسبوع وسط ترقب لقرار المركزي بشأن الفائدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:46 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس ، علي هبوط جماعي لكل المؤشرات متأثرة بمبيعات الأجانب والعرب وجنى ارباح مؤسسى علي سهم التجارى الدولى و معظم القياديات وسط  ترقب قرار المركزى اليوم بشأن الفائدة والذي يأتي تزامنً مع   تراجع نسب التضخم و استمرار الضغط على الجنيه مقابل الدولار.


وخسر  رأس المال السوقى للبورصة بنحو6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 586.8 مليار جنيه .

وهوي المؤشرالرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10890.4 نقطة،
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 1384.6 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 2165.7 نقطة.

 

وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1 مليار جنيه علي عدد358.1 مليون سهم عبر تنفيذ 40.5 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 181 شركة ارتفع منه47 شركة وانخفض 112 شركة واستقر 22 شركة .

وإتجهت تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية نحو الشراء مسجلة 105.3 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 80.3% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات الأجانب والعرب نحو 99 مليون جنيه 6.2 مليون جنيه بنسب إستحواذ 12.9% و6.49% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 31.6% والأفراد علي نسبة 68.3%.

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