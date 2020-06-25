جدول الثانوية العامة بعد آداء الطلاب اختبارات اللغة الأجنبية الأولى اليوم

جدول الثانوية العامة ، انطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة يوم الأحد الماضي حيث أدى الطلبة والطالبات اختبار مادة اللغة العربية، الذي جاء متوسطاً وسهلاً بشهادة الجميع، كما امتحن الطلاب مادة اللغة الأجنبية الأولى اليوم الخميس الموافق الـ25 من يونيو 2020 وسط إجراءات احترازية مشددة، لمنع تفشي كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.





جدول الثانوية العامة





وتصدر جدول الثانوية العامة الطلب على جوجل، بعدما زاد البحث عليه من قبل الطلبة وأولياء الأمور، من أجل الاطمئنان على المواد التي يستذكرها أبناؤهم، وفي محاولة لطمأنة النفس بشأن الامتحانات التي تأتي في ظروف استثنائية، ولاسيما مع انتهاء أداء اختبارات مادتين.





الانتهاء من 2 مادة في جدول الثانوية العامة





وانتهى الطلاب اليوم الخميس من أداء اختبار اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية"، للعام الدراسى 2019،2020، حيث بدت الاختبارات صباح اليوم في تمام الساعة الـ10 صباحًا واستمرت لمدة 3 ساعات، حيث انتهت في تمام الـ1 مساءً، وسط إجراءات وتدابير احترازية مشددة.





تفاصيل جدول الثانوية العامة





وجاء جدول الثانوية العامة بعد أداء اختبارات مادتي اللغة العربية والإنجليزية على النحو التالي: الأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.





جدول الثانوية العامة يستثني هذه المواد





وخرجت المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول امتحانات الثانوية العامة على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم.







