جامعة الإسكندرية: يحق لأي طالب تأجيل الامتحانات النهائية إلى الدور الثاني

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته المنعقدة اليوم الخميس برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، آخر استعدادات كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لإجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات والمعاهد بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي، والذي تم مده حتى 15 سبتمبر القادم، نظرا لامتداد اعمال الامتحانات لهذا العام إلى ما بعد 31 يوليو.





وحتى يتم إعطاء الكليات فرصة كافية للانتهاء من أعمال الامتحانات، مع عقد الإمتحانات في مواعيد متباعدة عن امتحانات الثانوية العامة لتقليل الكثافات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة حفاظا علي سلامة الطلاب وكافة.القائمين على أعمال الامتحانات.





وصرح رئيس الجامعة، بأنه يحق لأي طالب تأجيل الامتحانات في جميع المواد إلى دور سبتمبر، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا على أن تحتسب له كدور أول، مؤكدًا أن قبول الاعتذار سيكون في كل المواد الدراسية وليس مواد بعينها، وفي حالة رغبة الطالب في تقديم أعذار عن مواد معينة، فلابد أن يقدم الطالب أعذار مسببة وذلك بعد إحضار ما يفيد ذلك، وسيتم عرض هذه الأعذار بمجلس الكلية.





وأضاف أن المجلس منع دخول الطلاب الحرم الجامعي بدون الكارنية الجامعي وعدم السماح بدخول أي أفراد غير القائمين على أعمال الإمتحانات وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وأن المجلس وافق على فتح المدن الجامعية للطلاب المغتربين والتي لم يتم إستخدامها كمستشفات للعزل وذلك خلال فترة الإمتحانات، حيث سيتم تسكين كل طالب في غرفة منفردا مع الأخذ في الإعتبار تطهير جميع الغرف وإتباع كافة أجراءات السلامة.





وأنه بالنسبة للإمتحانات الشفوية والإكلينيكية والمعملية، وافق المجلس على استبدالها بطرق تقييم أخرى تحقق نفس الأهداف ومخرجات هذه الإمتحانات، وأنه فيما يخص الطلاب الوافدين والطلاب الجدد المسافرين للخارج وتعذر وجودهم في بداية العام الدراسي القادم لعدم انتظام الرحلات الجوية أكد المجلس على تقديم تسيهلات لهم حيث سيتم امتحانهم في أول تاريخ يلي وصولهم وتحتسب لهم كدور أول، وسيتم إتاحة الفرصة لهم للدراسة عن بُعد عن طريق نظام Learning، management system ويشترط استخدام أحد المنصات الإليكترونية في عملية التدريس.





وأشار إلى أن طلاب الدراسات العليا، سيعقد إمتحاناتهم بشرط عدم تزامنها مع امتحانات البكالوريوس لعدم حدوث تكدس بالكليات والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



