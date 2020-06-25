من جديد.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة

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شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمجموعة صور جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت رانيا، خلال الصور على شط البحر مرتدية فستانًا صيفي قصير مكشوف الصدر باللون الأزرق وقبعة".





ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور يوسف، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"كفايه بقا يا رانيا" وأضاف آخر"الساحل وجماله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"هي البطانة مش ناوية تنزل السنة دي أبدًا".





يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل "الآنسة فرح" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي كوميدي، وشارك في بطولته الفنان أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد.