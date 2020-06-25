إيمان عادل تتصدر جوجل عقب قتلها واغتصابها بتخطيط زوجها

إيمان عادل ، تحث جميع الشرائع السماوية على أهمية العلاقات الإنسانية، وتعظم حرمة الدماء، ويدعو الإسلام إلى احترام المرأة والزوجة على وجه الخصوص، وشرع الله لعباده وسن الزواج، كما دعانا إلى ضرورة الحفاظ عليهم وحمايتهم، وإن حدث بين الطرفين سوء ولا مفر من الانفصال قال تعالى "فسرحوهن بمعروف".





قتل إيمان عادل





وقعت فتاة تدعى إيمان عادل ضحية لزوج متجرد من كل المشاعر الإنسانية، ولا يوجد لديه رحمة، حيث دبر مكيدة للتخلص من زوجته، عن طريق الاستعانة بعامل في محله، من أجل اغتصاب زوجته وتصويرها، حتى يتمكن من الزواج بفتاة أخرى ويطلقها دون أن يعطيها حقوقها.





إيمان عادل مطلوبة





وتصدرت إيمان عادل تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إعلان خبر وفاتها، وبرغم وقوفه في العزاء وكأن شيئًا لم يكن تكشف الجريمة التي هزت الرأي العام، لفظاعتها من الحيل الشيطانية التي استعان بها الزوج للتخلص من زوجته.





قضية إيمان عادل تشعل الرأي العام





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي واقعة قتل زوجة وتدعى إيمان السيد في إحدى قرى محافظة الدقهلية، بطلها الزوج الذي قرر الزواج عليها وعندما رفضت طلب من صديقه اغتصابها وتصويرها وعندما رفضت قام بخنقها أما ابنها الرضيع.





بلاغ بقتل إيمان عادل





البداية، عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، بلاغا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، يفيد بعثور شخص بقرية ميت عنتر على زوجته مقتولة داخل شقتهما وتدعى إيمان عادل وهي طالبة بكلية العلوم وتبلغ 21 عامًا ووجود آثار خنق.





واقعة مقتل واغتصاب إيمان عادل





وكشفت التحقيقات عن مفاجأة بشأن واقعة مقتل إيمان عادل حيث أثبتت أن الزوج خطط للجريمة، لرغبته في التخلص منها للزواج بأخرى، وتحريضه لعامل على قتلها، ومن ثم ادعاء الزوج كشفه خيانتها وتخلصه منها دفاعا عن الشرف، إلا أن القاتل اعتدى جنسيا عليها بعد قتلها.





الزوج قتل إيمان عادل زوجته





واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور السماع بتدبير الزوج لقتل زوجته إيمان عادل واغتصابها وهو ما ينافي جميع الأعراف والأديان، واستفز الرأي العام لينقلب عليه وتصبح "قضية رأي عام" وانتشرت الوسوم المطالبة بالقصاص وإعدامه.







