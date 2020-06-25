طلاب البحر الأحمر يعبرون عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية (صور)

عبر طلاب وطالبات البحر الأحمر، عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية وجميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.





وقال على أحمد أحد الطلاب، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن ثاني مادة من الامتحانات مبشرة بالخبر، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية، مشددة عند دخول اللجان من أعمال تعقيم جميع الطلاب وتوزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وكانت شهدت لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة استنفار أمني مكثف بمحيط اللجان لمنع تكدس أولياء الأمور بمحيط اللجان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.





وتم توزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز على جميع الطلاب قبل دخول اللجان، مع قياس درجات الحرارة للطلاب، مع التأكد من وجود المسافات الآمنة بين الطلاب، تطبيقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لمنع تكدس الطلاب.





وأغلق رجال المرور جميع الشوارع المؤدية إلى اللجان منعا لحدوث أى تكدسات في محيط اللجان، ووضعت إدارة مرور البحر الأحمر، الحواجز الحديدية في الشوارع المؤدية إلى اللجان.



