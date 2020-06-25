طلاب البحر الأحمر يعبرون عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية (صور)
الخميس 25/يونيو/2020 - 01:28 م
محمد طه
عبر طلاب وطالبات البحر الأحمر، عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية وجميع الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط.
وقال على أحمد أحد الطلاب، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، مؤكدا أن ثاني مادة من الامتحانات مبشرة بالخبر، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية، مشددة عند دخول اللجان من أعمال تعقيم جميع الطلاب وتوزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وكانت شهدت لجان الثانوية العامة بمدينة الغردقة استنفار أمني مكثف بمحيط اللجان لمنع تكدس أولياء الأمور بمحيط اللجان، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.
وتم توزيع الكمامات والقلفزات والاوفر شوز على جميع الطلاب قبل دخول اللجان، مع قياس درجات الحرارة للطلاب، مع التأكد من وجود المسافات الآمنة بين الطلاب، تطبيقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، لمنع تكدس الطلاب.
وأغلق رجال المرور جميع الشوارع المؤدية إلى اللجان منعا لحدوث أى تكدسات في محيط اللجان، ووضعت إدارة مرور البحر الأحمر، الحواجز الحديدية في الشوارع المؤدية إلى اللجان.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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