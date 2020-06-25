هزة أرضية بقوة 5.4 تضرب تركيا

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:55 م
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة روسيا اليومن، في خبر عاجل لها، بوقوع زلزال بقوة 5.4 درجات علي مقياس ريختر، في ولاية "وان" شرقي تركيا.

 

وكشفت والي "وان"، أنه لا خسائر حتى الآن في مركز الزلزال في قضاء "أوزألب"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل أعمال البحث.

 

وأوضح والي "وان"، أن هذا الزلزال، هو الثاني الذي يضرب شرق تركيا خلال 10 أيام، حيث هز زلزال بقوة 5.7 درجة ولاية بينغول شرق البلاد، في 14 من الشهر الجاري، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين.

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