26 أغسطس.. الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ"أحداث عنف 15 مايو"

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:22 م
محكمة
محكمة
مـروة هيـكل
حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صادر ضدهما حكمًا غيابيًا بالسجن المشدد 7 سنوات لإشتراكهما فى أحداث عنف منطقة 15 مايو في القضية رقم 3434 لسنة 2016، وذلك لجلسة 26 أغسطس للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني عضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وعماد الدرملي وسكرتارية محمد الجمل. 

والمتهمون هم كل من: محمد حسني السيد ومحمد علي عبدالعال وحسني شريف ابراهيم 

وشمل أمر إحالة المتهمين أنهم اشتركوا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة 15 مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها فى أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام. 

داخل مصنع مخالف.. العثور على 28 ألف قطعة حديد بالقاهرة

ومن ناحية أخرى، ضبطت مباحث القاهرة، أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات النرجيلة ومستلزمات المقاهي، داخل مصنع بدون ترخيص بالجمالية، اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة تمكن وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع النرجيلة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات "النرجيلة ومستلزمات المقاهى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقاب، مكبس، تلميع" - 4 اسطوانة غاز كبيرة الحجم).

وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، ألقى رجال الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة أعلى الطريق الدائري.

وجاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن صور لثلاثة أشخاص حال إستقلالهم دراجة بخارية والسير عكس الإتجاه بالطريق الدائرى وقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المشار إليهم طالب، عامل رخام، عاطل "لدى اثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، ونفوا قيامهم بسرقة المواطنين، وأقروا بقيامهم بإلقاء الحجارة على أحد المواطنين أثناء تصويرهم حال سيرهم عكس الإتجاه بالطريق الدائرى بدائرة قسم البساتين.

ولم يتبين وجود أية بلاغات بسرقة هواتف محمولة على الطريق الدائرى خلال الفترة الماضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل تاجري مخدرات رميا بالرصاص في أوسيم، إذ تبين أن والد الصبي المقتول على يد والد "صميدة"، من نفذ الجريمة صحبة شقيقه، حيث توجها إلى وكر صميدة وسط الزراعات، وأطلقا صوبه وابل من الأسلحة النارية، وتصادف تواجد نجل عمه رفقته بوكره، الذي قتل أيضًا رميا بالرصاص، وفر المتهمان هاربان.

وبينت مناظرة جثتي المجني عليهما، عن إصابتهما بطلقات نارية بسلاح ألي، بالرأس والصدر، أحدثت فتحات دخول وخروج، وفحصت أجهزة الأمن بالجيزة آثار الإطارات على الطريق لبيان ما إذا كان الجناة يستقلون دراجة بخارية أو سيارة حال هروبهما.

كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بمنطقة أوسيم، إذ تبين أن المتهمين استغلا وجود خلافات بين القتيلين وآخر حول تجارة المخدرات، لتنفيذ جريمتهما.

وأضافت التحقيقات أن والد القتيل الأول يدعي "محمد.ح. م"، وشهرته "محمد صميدة"، منذ حوالي 4 شهور قتل أحد صبيانه الذين كانوا يعملون معه في تجارته المشبوهة، لرفضه دفع الاتاوة التي كان يتقاضاها منهم حيث كان يتقاضي ما يقرب من ألف جنيه من كل منهم.

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نيابة محكمة قضية حوادث أحداث عنف

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