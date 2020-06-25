"الرقابة على الصادرات" تعلن بدء التسجيل لبرامج منح شهادات مزاولة الاستيراد والتصدير

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
 قررت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البدء فى تسجيل كافة الدورات التدريبية لمركز تدريب الهيئة وكذلك لبرنامجى منح شهادات مزاولة الإستيراد والتصدير لرجال الأعمال وتلقى الطلبات لها إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الرسمى للهيئة على شبكة الإنترنت.


وقال اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن هذا التوجه يأتي فى إطار حرص الهيئة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد وتنفيذاﹰ للتوجهات الإستراتيجية للدولة فى التحول الرقمى فى مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بعد، فضلاﹰ عن الإستفادة من البنية التحتية المتطورة والكفاءة الرقمية التى تتميز بها الهيئة.


وأوضح جابر أنه تقرر أيضاً استكمال تنفيذ الدورات التدريبية المتوقفة، المسجلة والمسدد رسومها مسبقاﹰ، وذلك من خلال إستخدام تقنية الڤيديو كونفرانس، حيث ستقوم الإدارة العامة لمركز التدريب بالهيئة بالتواصل مع السادة المتدربين المسجلين لديها فى تلك الدورات للتنسيق معهم فى كيفية وﺁلية التنفيذ

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