في 12 محافظة.. تفاصيل التقديم على الأراضي الصناعية الجديدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سيتم فتح باب التقديم على حجز أراضي صناعية في عدد من المناطق الصناعية على مستوى 12 محافظة، حيث سيتم فتح باب سحب كراسة الشروط اعتبارا من 2 يوليو وحتى 3 أغسطس.

وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، اليوم الخميس، إلى أن سحب الكراسات سيكون "أونلاين" من خلال البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي، لافتا إلى أن هذه المرحلة تعد الثالثة من طرح الأراضي الصناعية، حيث تعد كل قطعة أرض بمثابة فرصة استثمارية.

وأوضح أن الأراضي متاحة لجميع المستثمرين الصناعيين، ولكن يشترط أن يكون المتقدم كيان أي شركة قائمة، مضيفا أنهم كانوا قد طرحوا الخريطة الاستثمارية الصناعية حتى يوضحوا لكل مستثمر الفرص المتوفرة في كل مكان.

وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن فتح باب استقبال طلبات الأراضي الصناعية الجديدة بمساحة 1.5 مليون متر مربع.

وقالت الهيئة في بيانها؛ إنه يتم إتاحة الأراضي عبر البوابة الإلكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في إطار المرحلة الثالثة من الطرح ويتقدم عليه المستثمرون أونلاين.

وتشمل المرحلة الثالثة طرح 654 قطعة أرض صناعية شاغرة كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مربع تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ودعا مجدي غازي رئيس الهيئة كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال بالغطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم استقبال طلبات سحب الكراسات حتى 2 يوليو المقبل؛ وتقديم الطلبات حتى 3 أغسطس 2020 عبر البوابة https:www.investinegypt.gov.eg

وقال رئيس الهيئة إن الخريطة تتيح بيانات دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر والعالم.

كما توفر الخريطة بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار بها سواء في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها.

كما توضح سعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.

وقال غازي إنه تم إعداد دليل إلكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات إلكترونيا وعملية الدفع الإلكتروني، كما يمكن للمستثمر التواصل مع خدمة العملاء بالهيئة تليفونيا أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على الفيسبوك لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين.

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