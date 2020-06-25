"فيتش" تؤكد التصنيف الائتماني لقطر عند -AA مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لقطر عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.





وقال تقرير للوكالة أن التصنيف يعكس الوضع القوي للأصول السيادية لقطر، ومرونة الهيكلية المالية في الاستجابة للحد من التأثيرات المالية لوباء فيروس كورونا المستجد.





وتوقعت الوكالة انكماش القطاع غير النفطي العام الجاري بنسبة 5%، وانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.8% بسبب اغلاق الاقتصاد استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في الربعين الثاني والثالث من العام الحالي لمكافحة لفيروس كورونا.



