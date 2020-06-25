بعد تجديد الثقة به رئيسًا لـ'الوطنية للإعلام'.. حسين زين يتقدم بالشكر للرئيس السيسي

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، داعيًا الله أن يوفقهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وتخطي كل التحديات التي تواجه مصر.





وقال حسين زين في بيان له، إن الهيئة الوطنية للإعلام، مستمرة في تفعيل دورها علي نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسية الإعلامية للدولة المصرية، من زيادة الوعي، وتنوير العقول، وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا.





وشدد "زين" في بيانه، على تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية، في معركة البناء والتعمير، ومعركة دحر الإرهاب، والتصدي للشائعات والأكاذيب، التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة.





وأكد "زين" استمرار الوطنية للإعلام بأبنائها، في تحديث وتطوير آليات العمل بها، لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام، وتحقيق المنافسة.





وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.





وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:





- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"





- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"





- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"





- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"





- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"





- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات









وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:





- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"





- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"





- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"





- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"





- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"





- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"









وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:





- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"





- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"





- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"



