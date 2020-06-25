تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:40 ص
جانب من تنظيم الدخول
جانب من تنظيم الدخول
شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في ثاني أيامها، تنظيمًا ملحوظًا على الأبواب، قبل الدخول لامتحان اللغة الإنجليزية، وغياب تام للفوضى التي شهدها أول أيام امتحان مادة اللغة العربية.

وحرصت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، على تنظيم تواجد أولياء الأمور في محيط المدارس؛ وذلك منعًا للتكدس والزحام.

كما نظمت وزارة التعليم مع وزارة الصحة، توقيع الكواشف الحرارية على الطلاب قبل دخول المدرسة، للاطمئنان على عدم ارتفع درجة حرارة أي من الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على تعقيم الطلاب عن طريق بوابات التعقيم قبل الدخول.

امتحانات الثانوية في زمن كورونا

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

33 مليون كمامة للطلاب

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.

تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)
تباعد اجتماعي وكواشف.. لجان الثانوية العامة في ثاني أيام الامتحانات (صور)

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