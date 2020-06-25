مؤشر سوق البحرين المالي يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.05%













وهبط بسوق البحرينالمالي اليوم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.63%، كما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.88% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.05% خاسراً 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1280.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 272.8 ألف درهم.