مؤشر سوق البحرين المالي يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.05%

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:34 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.05% خاسراً 0.69 نقطة ليصل إلى مستوى 1280.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 272.8 ألف درهم.


وهبط بسوق البحرينالمالي اليوم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.86% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 2.63%، كما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.4%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.88% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.54%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

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