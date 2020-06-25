هزتان أرضيتان تضربان اليابان ونيوزيلندا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:34 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات

أفاد مركز الزلزال، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 5,9 درجة، قبالة سواحل اليابان وآخر بقوة 5,5 درجة بعد ساعات قليلة في نيوزيلندا، حسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

 

وقع الزلزال الأول على عمق 25 كيلومترا، على بعد 40 كيلومترا من منطقة شيبا في شرق طوكيو. ولم يتم توجيه إنذار بحصول تسونامي.

 

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، قدرت قوة الزلزال بـ6,2 درجة. وقالت على موقعها الإلكتروني إنه لا يوجد خطر بحدوث تسونامي.

 

وأعلنت وسائل إعلام يابانية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 4,47 بالتوقيت المحلي (19,47 بتوقيت غرينتش) شعر به سكان ضواحي طوكيو.

 

ووصل زلزال آخر، قوته إلى 6.3 درجة قد ضرب الأسبوع الماضي مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان، يوم السبت الماضي، دون أن يثير خطر وقوع تسونامي.

 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، مبينة أن مركزه على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.

 

وقالت الهيئة، إن الزلزال الثاني وقع في نيوزيلندا الساعة 10,20 (22,20 بتوقيت غرينتش) قبالة ساحل منطقة ميلفورد ساوند النائية في الجزيرة الجنوبية.

 

ووفقًا للمعهد الأمريكي للجيوفيزياء بلغت قوته 5,5 درجة بينما قال المرصد المحلي للزلازل إن قوة الهزة بلغت 5,9 درجة.

 

وقد شعر السكان بالزلزال الذي لم يتسبب بأي أضرار مادية، حسب الشرطة

 

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