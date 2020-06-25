عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصحيح مادة اللغة العربية الشهادة الثانوية اليوم الخميس.

وقالت خلال اجتماع لها مع المصححين أنه لا يجب التقيد بالنموذج الحرفي للإجابة؛ لافتة إلى أن التصحيح سوف يكون في صالح الطالب.





امتحانات الثانوية في زمن كورونا

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لا تتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

33 مليون كمامة للطلاب

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.