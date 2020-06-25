بين الماضي والحاضر .. مي كساب تستعيد ذكرياتها





شاركت مي كساب جمهورها بصورة في صباها وطفولتها استعادت من خلالها ذكرياتها، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وعلّقت مي قائلة: "بين الماضي والحاضر تمر الحياة وما الحياة إلا دروس كبيرة وبنتعلمها طول نا احنا عايشين، هنفضل نتعلم بس المهم إني الدروس تعلم ، صباحكم رضا وستر وصحة وسعادة وناس ولاد حلال".وتابعت: "وأخيرا شكرا جوزي حبيبي علي دعمك ليا ومجهودك معايا وفضلك في رجوعي للغنا مرة تانية بمزيكتك المختلفة المنفردة".والجدير بالذكر أن إعلان مي كساب، لصالح إحدى مستحضرات العناية بالشعر، قد حقق نجاحًا كبيرًا عبر"السوشيال ميديا" ونسب مشاهدة عالية، ولاقى الإعلان تفاعلًا كبيرًا من قبل الأطفال بتصويرهم لمقاطع فيديو بأغنية الإعلان.يُشار أن مي قد شاركت في مسلسل "اللعبة" في رمضان 2020، وتدور أحداثه حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.ومسلسل "اللعبة" بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد.