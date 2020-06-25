الأهلي ينفي وصول عروض خارجية لصالح جمعة









يسعي النادى الأهلى لتسويق لاعب الوسط صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما خرج اللاعب من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .





ولم يدخل صالح جمعة ضمن قائمة النادى الأهلى تحت قيادة فايلر خلال الفترة الماضية وطلب المدرب السويسري تسويقه وعدم الحاجة له .





وكشفت تقارير صحفية عن نفي النادى الأهلى وجود أى عروض خارجية لضم صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .



