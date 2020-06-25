الأهلي ينفي وصول عروض خارجية لصالح جمعة

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:53 ص
صالح جمعه
صالح جمعه
محمد جمال


يسعي النادى الأهلى لتسويق لاعب الوسط صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعدما خرج اللاعب من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .

ولم يدخل صالح جمعة ضمن قائمة النادى الأهلى تحت قيادة فايلر خلال الفترة الماضية وطلب المدرب السويسري تسويقه وعدم الحاجة له .

وكشفت تقارير صحفية عن نفي النادى الأهلى وجود أى عروض خارجية لضم صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .

وسيدرس مسؤولى القلعة الحمراء أى عرض لضم اللاعب بعدما خرج من حسابات المدرب السويسري.

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