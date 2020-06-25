كريم الحسيني يروج لمسلسله الجديد "كوكب زوحل"

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:36 ص
مسلسل كوكب زوحل
مسلسل كوكب زوحل
فايقة محمد عادل
روّج الفنان كريم الحسيني لمسلسله الجديد "كوكب زوحل"، حيث نشر بوستر المسلسل، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وتصدّر كريم البوستر هو وبيومي فؤاد، وتضمن عددا من الكوميكس على المسلسل، وكتب عليه: "كوكب زوحل".

مسلسل "كوكب زوحل" وهو مسلسل إذاعي ، ويضم الفنان القدير بيومي فؤاد والفنان رامي الطنباري والفنان نضال الشافعي وطارق الإبياري.

وتدور فكرة المسلسل في عام 2084 حول مدرس يكره التطبيل والمحسوبية، وقرر أن يأخذ بعض الناس الذين يشبهونه ويتجه لكوكب زحل وهنا تبدأ المفاجأت.

ومسلسل "كوكب زوحل" سيناريو وحوار شيرين الشافعي، موسيقي محمود أبو زيد، وإخراج كريم الحسيني.

كريم الحسيني يروج لمسلسله الجديد "كوكب زوحل"
كريم الحسيني يروج لمسلسله الجديد "كوكب زوحل"

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