عمر كمال يروج لأغنيته الجديدة "الدنيا بتجرح وفي قلبي أنا حكاوي"

وكتب: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".



يُشار إلى أن عمر كمال كان قد شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام".





وعلّق كمال على الفيديو الذى ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا: "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".





شارك الفنان عمر كمال جمهوره بفيديو جديد له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".وظهر كمال بالفيديو وهو يغني مقطعا من أغنية "الدنيا بتجرح وفي قلبي انا حكاوي"، وأضاف أنه سيتم عرضها قريبا.وعلّق عمر كمال على الفيديو قائلا: "ربنا يكرمني ويكرمكم يارب".يُذكر أن أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، كانت قد تصدرت قائمة تريند "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحها، واحتفى كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصى على "انستجرام"،