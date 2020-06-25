عمر كمال يحتفل بوصول أغنية "بنت الجيران" لـ400 مليون مشاهدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:09 ص
عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
فايقة محمد عادل
احتفل النجم عمر كمال بنجاح أغنيته "بنت الجيران"، حبث نشر عمر جمهوره بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وظهر عمر برفقة حسن شاكوش وعلّق قائلا: "بنت الجيران 400 مليون مشاهدة في ست شهور فقط ، أول مهرجان يوصل لعدد المشاهدات ده".

وكانت أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك"، للمطربين الشعبيين عمر كمال وحسن شاكوش، قد تصدرت قائمة تريند "يوتيوب"، بعد ساعات من طرحها، واحتفل كمال بصورة من قوائم التريند، عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وكتب: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند ف كل الدول العربية".

يُشار إلى أن عمر كمال كان قد شارك متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التى يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصى بموقع "انستجرام". 

وكتب كمال، على الفيديو الذي ظهر فيه داخل أحد الاستوديوهات مع حمو بيكا: "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".

عمر كمال يحتفل بوصول أغنية "بنت الجيران" لـ400 مليون مشاهدة
عمر كمال يحتفل بوصول أغنية "بنت الجيران" لـ400 مليون مشاهدة

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