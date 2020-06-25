ليروي ساني مطلوب في العملاق الأوروبي

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:22 ص
ساني
ساني
الفجر الرياضي

يخطط هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني إلى التعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي وضمه إلى ملعب أليانز أرينا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما عانى من الإصابات في الموسم الماضي وخرج من حسابا بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.

 

وكشفت صحيفة "سبورت بيلد" عن أن فليك حرص على إجراء اتصال هاتفي بالنجم ليروي ساني وصلت مدته إلى 30 دقيقة من أجل معرفة رغبة صاحب الـ24 عامًا في الانضمام إلى قلعة الفريق البافاري في الموسم المقبل.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك يسعى لضم ساني الذي عانى في الموسم الماضي من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة كما أن عقده مع مانشستر سيتي لا يتبقى به سوى موسم واحد ما يعني إمكانية التعاقد معه بالمجان في صيف 2021.

 

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