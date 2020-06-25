بعد مشادات كلامية بينهما.. معتصم النهار وباسم مغنية يرفعان شعار "الصلح خير"

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:39 ص
معتصم النهار وباسم مغنية
معتصم النهار وباسم مغنية
لمياء علي

أثار الفنان السوري ​معتصم النهار​ والفنان اللبناني باسم مغنية حالة من الجدل، وذلك بعدما حدث سوء تفاهم بينهما بسبب تصريح من معتصم النهار على إحدى القنوات التلفزيونية.

فقد حدثت حالة من الجدل بينهما بسبب كلام معتصم والذي برر فيه لماذا أغلب الأبطال الشباب في الأعمال المشتركة سوريون، بقوله إن "السوق يحكم، كما أن النجم السوري خرّيج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي".

وما قاله النهار استدعى ردًا من الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ الذي انتقد كلامه ورد عليه في صفحته قائلاً :"أغلب النجوم اللبنانيين خرّيجو معهد فنون، إضافة إلى نجوم أفتخر بهم. ملاحظة أفتخر أيضاً بالنجوم السوريين كثيراً"، ثم قام الممثل اللبناني ​وسام حنا​ بالتعليق على باسم مما أدى إلى جدل بينهما.

ولكن معتصم النهار حاول أن ينهي هذا الجدل وتواصل مع النجم باسم مغنية، ورفعا شعار "الصلح خير".

وكتب معتصم في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:"أعتذر من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب ب لقائي الأخير ببرنامج الأحد منحكي تواصلنا انا والصديق باسم مغنية ولايوجد أي سوء تفاهم وأجتمعنا على الإخلاص للعمل والوفاء لرسالة الفن وعلاقة الأخوة بين الجميع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معتصم النهار مشادة معتصم وباسم باسم مغنية الفجر الفني الصلح خير اخبار الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لعمرو الجنانيي ويتهمه بالانحياز للأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 12 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 14 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 9 ساعات

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. معتصم النهار ونادين نجيم من كواليس مسلسل "خمسة ونص"

السوري معتصم النهار يغني فيرس لـ محمد رمضان

معتصم النهار مع آروى جودة وأمير كرارة في "سهرانين" (صور)

مفاجأة.. ممثل شاب يشارك هيفاء وهبي بطولة "عقدة الخواجة"

هكذا علقت هيفاء وهبي على صورتها "المثيرة"!

هيفاء وهبي ضمن لائحة أجمل نساء العالم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!