بعد مشادات كلامية بينهما.. معتصم النهار وباسم مغنية يرفعان شعار "الصلح خير"





أثار الفنان السوري ​معتصم النهار​ والفنان اللبناني باسم مغنية حالة من الجدل، وذلك بعدما حدث سوء تفاهم بينهما بسبب تصريح من معتصم النهار على إحدى القنوات التلفزيونية.فقد حدثت حالة من الجدل بينهما بسبب كلام معتصم والذي برر فيه لماذا أغلب الأبطال الشباب في الأعمال المشتركة سوريون، بقوله إن "السوق يحكم، كما أن النجم السوري خرّيج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي".وما قاله النهار استدعى ردًا من الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ الذي انتقد كلامه ورد عليه في صفحته قائلاً :"أغلب النجوم اللبنانيين خرّيجو معهد فنون، إضافة إلى نجوم أفتخر بهم. ملاحظة أفتخر أيضاً بالنجوم السوريين كثيراً"، ثم قام الممثل اللبناني ​وسام حنا​ بالتعليق على باسم مما أدى إلى جدل بينهما.ولكن معتصم النهار حاول أن ينهي هذا الجدل وتواصل مع النجم باسم مغنية، ورفعا شعار "الصلح خير".وكتب معتصم في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:"أعتذر من الجميع في حال لم يصل المعنى المطلوب ب لقائي الأخير ببرنامج الأحد منحكي تواصلنا انا والصديق باسم مغنية ولايوجد أي سوء تفاهم وأجتمعنا على الإخلاص للعمل والوفاء لرسالة الفن وعلاقة الأخوة بين الجميع".