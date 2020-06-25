فنان عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:18 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
لمياء علي

فجّر الممثل والمخرج الكويتي ​ضاري عبد الرضا​ مفاجأة بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ونشر صورته من داخل المستشفى.

ونشر "عبد الرضا" صورة له من على سرير المستشفى وهو يضع على وجهه جهاز التنفس الصناعي وعلّق عليها :"الحمدالله بالسراء والضراء لك الحمد يارب العالمين تم اليوم تأكيد اصابتي بفايروس كارونا مع وجود التهاب بالرئه وأرقد حاليا في مستشفى الرازي اسأل الله ان يشفيني ويشفي كل مصاب فلا تنسوني بالدعاء".

وانهالت التعليقات من العديد من متابعيه ومن زملائه، فعلّق الممثل ​فيصل العميري​ :"ألف لاباس عليك يابومحمد الغالي بإذن الرحمن تقوم بالسلامه يارب".

وحرص الممثل الكويتي ​نواف القطان​ على الاطمئنان على صحته وعلق :"ما تشوف شر يا خوي"، أما الممثل الكويتي ​نواف الفجي​ فكتب :"ه يشفيك ياخوي و تقوم بالسلامه و اقوى من اول ان شاء الله ازمة و تعدي باذن الله".

فنان عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا
فنان عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ممثل عربي كويتي فيروس كورونا ضاري عبد الرضا الفجر الفني اصابة كورونا اخبار الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. شركة مصرية تبدأ تصنيع عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تقييم لاعبي ليفربول بعد الفوز على كريستال بالاس

منذ أقل من ساعة

وفاء عامر تعلن عن إصابة شقيقتها بجلطة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لعمرو الجنانيي ويتهمه بالانحياز للأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 14 ساعة

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 12 ساعة

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عرفناك بطلًا.. كيف دعم المشاهير فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان؟

ماذا قالت أحلام ‎بعد أزمتها الصحية الأخيرة؟

دنيا عبدالعزيز توجه رسالة لفاروق الفيشاوي في عيد ميلاده

حملة تضامن واسعة مع فيفي عبده بعد إعلانها مرضها

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تامر حسني يوجه رسالة لـ إيناس عز الدين

رسائل نجوم الفن لرجاء الجداوي بعد إصابتها بـ"كورونا"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!