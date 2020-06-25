فنان عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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فجّر الممثل والمخرج الكويتي ​ضاري عبد الرضا​ مفاجأة بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد ونشر صورته من داخل المستشفى.



ونشر "عبد الرضا" صورة له من على سرير المستشفى وهو يضع على وجهه جهاز التنفس الصناعي وعلّق عليها :"الحمدالله بالسراء والضراء لك الحمد يارب العالمين تم اليوم تأكيد اصابتي بفايروس كارونا مع وجود التهاب بالرئه وأرقد حاليا في مستشفى الرازي اسأل الله ان يشفيني ويشفي كل مصاب فلا تنسوني بالدعاء".



وانهالت التعليقات من العديد من متابعيه ومن زملائه، فعلّق الممثل ​فيصل العميري​ :"ألف لاباس عليك يابومحمد الغالي بإذن الرحمن تقوم بالسلامه يارب".



وحرص الممثل الكويتي ​نواف القطان​ على الاطمئنان على صحته وعلق :"ما تشوف شر يا خوي"، أما الممثل الكويتي ​نواف الفجي​ فكتب :"ه يشفيك ياخوي و تقوم بالسلامه و اقوى من اول ان شاء الله ازمة و تعدي باذن الله".



