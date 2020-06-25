الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر هذه الفئات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، الموافق 25 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

طقس الخميس نهارًا

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.





- طقس لطيف على السواحل الشمالية.





- طقس لطيف على شمال الصعيد.





- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- نشاط رياح على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.





- نشاط رياح على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





الوصف الفني لخرائط الطقس





- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.





وفي تصريحات سابقة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد طقس مستقر خلال الأيام الحالية، حيث أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على شمال البلاد ومعتدل على جنوب البلاد ليلًا.





وأضاف "شاهين"، خلال حواره مع مراسلة "إكسترا نيوز" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة نتيجة كتلة هوائية قادمة من الجزيرة العربية، ومنخفض الهند الموسمي يمتد تأثيره على كافة أنحاء البلاد مما يزيد من شهورنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، مؤكدًا أن ارتفاع نسب الرطوبة هو الأكثر تأثير خلال أشهر الصيف والذي يستمر حتى 21 سبتمبر المقبل.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعة والرياح معتدلة يقتصر نشاط الرياح على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، بينما هناك استقرار في البحر المتوسط ومهيأ تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية،



