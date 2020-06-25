'الإعلاميين' تهنئ رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية الجدد

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، رؤساء الهيئات والأعضاء الجدد في التشكيلات الصحفية والإعلامية الثلاث، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والأعضاء الجدد للمجلس،





كما قدم نقيب الإعلاميين، التهنئة لحسين زين لتجديد الثقة له، رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، ولأعضاء الهيئة، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأعضاء الهيئة.





وقال نقيب الاعلاميين في بيان له، إن تشكيلات الهيئات الإعلامية الثلاث، اختيار أصاب أهله؛ حيث تم اختيار الأشخاص بعنايه فائقة، نظرًا لما يتمتعون به من خبرات كلٌ في مجاله، وما يمتلكونه من حماسة ووطنية كبيرة في خدمة الوطن في المرحله القادمة.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.









وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:





- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"





- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"





- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"





- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"





- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"





- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات









وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:





- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"





- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"





- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"





- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"





- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"





- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"









وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:





- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"





- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"





- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"





- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"



