السفير السعودي: استمرار الحج هذا العام "قنبلة وبائية موقوتة" (فيديو)

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، إن هناك زخما كبيرا من المعلومات حول فيروس كورونا بعضها صحيح البعض غير صحيح، ولكن المؤكد هو خطورة الفيروس على صحة الإنسان، وسرعة انتشاره بين البشر، وعدم توفر اللقاح المطلوب والعلاج الناجز له.

وأضاف "نقلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التجمعات تشكل أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والتباعد الاجتماعي هو الحل في أزمة فيروس كورونا.

وأكد أن استمرار موسم الحج هذا العام سيجعل هناك قنبلة وبائية موقوتة، لافتًا إلى أن المملكة بذلت مجهودًا كبيرًا في استقبال 150 مليون حاج خلال الـ15 عامًا الماضية، مشددًا على أن قرار المملكة بخصوص الحج للحرص على صحة الحجيج، وفي الوقت نفسه أداء الشعائر.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن دعمها لقرار المملكة بشأن الحج هذا العام، مؤكدة أنه من شأنه تقليل المخاطر.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت عن إقامة موسم الحج على ألا يزيد العدد عن 10 آلاف شخص من السعوديين والمقيمين داخل المملكة.

في سياق آخر، صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملًا، وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج. 

كما شملت الإجراءات الصحية القيام بفحص كل المشاركين في أداء فريضة الحج لعام 2020 وتطبيق وتنفيذ كل التدابير الوقائية كالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بعد الانتهاء من مناسك الحج، ووضعت وزارة الصحة السعودية خطة صحية دقيقة لمتابعة الأوضاع الصحية للحجاج أثناء أدائهم المناسك تشتمل على توفير سيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية على مدار فترة الشعائر.

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