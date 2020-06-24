"الصحة" السعودية تكشف عن المدن التي سجلت فيها حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، أن 41 حالة المتوفية بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، متوزعة في مدن المملكة ، حيث توفي 17 شخصا في الرياض ، و 9 في جدة، و 4 في مكة المكرمة و 4 في الدمام ، و 2 في أبها و 2 في القويعية، ومتوفى واحد في كل من المدينة المنورة وخميس مشيط .









وأكدت الوزارة أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة ، حيث توفي 17 شخصا في الرياض ، و 9 في جدة، و 4 في مكة المكرمة و 4 في الدمام ، و 2 في أبها و 2 في القويعية، ومتوفى واحد في كل من المدينة المنورة وخميس مشيط .





وحثت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، الجميع بأن يحرصوا على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، إنه يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.



