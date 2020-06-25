الأسئلة بـ300 جنيه.. ضبط طالب يبيع امتحانات الثانوية على "فيسبوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب جامعي لقيامه بتأسيس صفحتين عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واستغلالهما في الترويج ‏لأسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة.





وبمواجهته اعترف بحصوله على الأسئلة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عقب بدء الامتحانات بهدف تحقيق الربح المادي من خلال الحصول على ‏كروت شحن فئة (100 - 200- 300) جنيه من أعضاء الصفحة الراغبين فى الحصول على أسئلة الامتحانات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





في سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.





ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).





وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لإدارة "مجموعات" على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.



