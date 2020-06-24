طورته جامعة بريطانية.. البرازيل تختبر لقاحاً جديداً ضد كورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:57 م
بوابة الفجر
وكالات

صرحت جامعة "ساو باولو" البرازيلية، مساء الأربعاء، بأن هناك باحثين برازيليين بدأوا في اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متطوعين، طورته جامعة "أوكسفورد" البريطانية.

وقالت الجامعة البرازيلية: إن "باحثيها بدأوا بإعطاء اللقاحات الأولى يوم أمس الثلاثاء، إلى عاملين في القطاع الصحي لهم اختلاط أكثر من غيرهم مع المصابين، وبينهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات الإسعاف".

وأوضحت أن الباحثين بدأوا يوم السبت الماضي، بفرز المتطوعين باتباع المبادئ التي تم وضعها للدراسة؛ حيث يجب على المشاركين أن يخضعوا لفحص مرض سارس-كوف-2، الفيروس الذي يسبب (كوفيد-19)، ويجب على المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما،وأن يكونوا من العاملين "في الجبهة الأمامية" في مستشفى "يونيفسب" الجامعي.

من جهته، قال وزير الصحة البرازيلي بالوكالة إدواردو بازويلو: إن "البلاد على وشك توقيع عقد لتكون قادرة على إنتاج اللقاح محليا".

ويعد اللقاح الذي طورته جامعة "أوكسفورد" بالشراكة مع مجموعة صناعة الأدوية "استرازينيكا"، من اللقاحات الواعدة التي يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم على اختبارها من أجل طرحها في الأسواق.

واختيرت البرازيل لإجراء التجارب على لقاح "تشادوكس 1 نكوف-19" باعتبارها واحدة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل سريع، ولديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,460 مليون إصابة، بينهم أكثر من 482 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,116 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح ضد كورونا كورونا فيروس كورونا فيروس جامعة بريطانية جامعة بريطانية البرازيل

أخبار تهمك

عقوبة ضخمة في انتظار الزمالك حال اصراره على عدم استكمال الدوري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 9 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"دي أس ميديا" تستحوذ على أغاني "آمال ماهر"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن القضية الليبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شرط الأهلي للموافقة على رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ حوالي 8 ساعات

أول صدام بين الأهلي والمقاولون بسبب صفقة طاهر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ يوم

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الصين تبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية على لقاح "كورونا"

بـ"نتائج مبشرة".. أكسفورد تدخل سباق اكتشاف "علاج كورونا"

شركة أدوية بريطانية تطور لقاح محتمل لكورونا لبدء تصنيعه

3 لقاحات ضد كورونا في طريقها إلى النور.. تعرف عليهم

أحدثها "مودرنا" الأمريكي.. لقاحات ضد كورونا لإنقاذ البشرية

الجيش الأمريكي يتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا بحلول نهاية السنة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:44 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

09:55 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

03:35 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!