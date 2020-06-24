طورته جامعة بريطانية.. البرازيل تختبر لقاحاً جديداً ضد كورونا





صرحت جامعة "ساو باولو" البرازيلية، مساء الأربعاء، بأن هناك باحثين برازيليين بدأوا في اختبار لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" على متطوعين، طورته جامعة "أوكسفورد" البريطانية.





وقالت الجامعة البرازيلية: إن "باحثيها بدأوا بإعطاء اللقاحات الأولى يوم أمس الثلاثاء، إلى عاملين في القطاع الصحي لهم اختلاط أكثر من غيرهم مع المصابين، وبينهم أطباء وممرضات وسائقو سيارات الإسعاف".





وأوضحت أن الباحثين بدأوا يوم السبت الماضي، بفرز المتطوعين باتباع المبادئ التي تم وضعها للدراسة؛ حيث يجب على المشاركين أن يخضعوا لفحص مرض سارس-كوف-2، الفيروس الذي يسبب (كوفيد-19)، ويجب على المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما،وأن يكونوا من العاملين "في الجبهة الأمامية" في مستشفى "يونيفسب" الجامعي.





من جهته، قال وزير الصحة البرازيلي بالوكالة إدواردو بازويلو: إن "البلاد على وشك توقيع عقد لتكون قادرة على إنتاج اللقاح محليا".





و يعد اللقاح الذي طورته جامعة "أوكسفورد" بالشراكة مع مجموعة صناعة الأدوية "استرازينيكا"، من اللقاحات الواعدة التي يتسابق الباحثون في جميع أنحاء العالم على اختبارها من أجل طرحها في الأسواق.





واختيرت البرازيل لإجراء التجارب على لقاح "تشادوكس 1 نكوف-19" باعتبارها واحدة من الدول التي ينتشر فيها الفيروس بشكل سريع، ولديها ثاني أكبر عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



