"تركي آل الشيخ" يوجه رسالة تقدير إلى القطاع الطبي في الوطن العربي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:55 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
الفجر السعودي
وجه رئيس هيئة الترفية، المستشار تركي آل الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، رسالة تقدير إلى القطاع الطبي في الوطن العربي.

وقال عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" : اتقدم برسالة من القلب إلى كل من يعمل بالمجال الطبي في الوطن العربي، شكراً وسلاماً عليكم جميعاً فأنتم حقيقةً خير الجنود، دافعتم عن أرواحنا وقلوبنا ضد هذا العدو اللعين. فلكم علينا كل الفضل وإنا إليكم لمدينون".

وتابع: "فالأمة العربية لازالت أبية بسبب تضحيات جيشها الأبيض وبطولاته .. افخروا يا عرب".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإربعاء، عن تسجيل (3123) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (167267) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (53083) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2129) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد (2912) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (112797) حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (3123) حالة، 37٪ من الحالات للإناث، و63٪ ذكور.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الهفوف (343) حالة، والدمام (286) حالة، والطائف (284) حالة، ومكة المكرمة (278) حالة، الرياض (225) حالة، وجدة (214) حالة، والمبرز (186) حالة، والمدينة المنورة (156) حالة، والخبر (122) حالة، وخميس مشيط (112) حالة، وحائل (83) حالة، وبريدة (58) حالة، وصفوى (58) حالة، ونجران (48) حالة، وابها (45) حالة، ووادي الدواسر (42) حالة، والظهران (41) حالة، والجبيل (37) حالة، وحفر الباطن (36) حالة، والبكيرية (33) حالة، والقطيف (29) حالة، وتبوك (26) حالة، والباحة (22) حالة، وينبع (19) حالة، وعنيزة (17) حالة، وأحد رفيدة (17) حالة، وخليص (17) حالة، وبلجرشي (15) حالة، وشرورة (13) حالة، وبقيق (11) حالة، ورويضة العرض (11) حالة، ورنية (10) حالات، والمخواة (9) حالات، وساجر (8) حالات، ورابغ (8) حالات، والرس (7) حالات، وقيا (7) حالات، ومحايل عسير (7) حالات، ورماح (7) حالات، وسكاكا (7) حالات، والحرجة (6) حالات، والنعيرية (6) حالات، والمذنب (6) حالات، والبدائع (5) حالات، والقريع (5) حالات، وظلم (5) حالات، وتثليث (5) حالات، والعارضة (5) حالات، والمندق (5) حالات، والنبهانية (4) حالات، وعيون الجواء (4) حالات، والخفجي (4) حالات، والبطحاء (4) حالات، والحائط (4) حالات، وأبو عريش (4) حالات، وتمير (4) حالات، وثادق (4) حالات، والجفر (4) حالات، والأسياح (3) حالات، والسحن (3) حالات، وتربة (3) حالات، وأم الدوم (3) حالات، وسراة عبيدة (3) حالات، والبشائر (3) حالات، وتبالة (3) حالات، ورأس تنورة (3) حالات، وسلوى (3) حالات، والشملي (3) حالات، والشنان (3) حالات، وعرعر(3) حالات، ورفائع الجمش (3) حالات، ومهد الذهب (3) حالات، وقلوة حالتان، وطبرجل حالتان، والحناكية حالتان، والعلا حالتان، وضرية حالتان، القنفذة حالتان، وتنومة حالتان، وقرية العليا حالتان، والطوال حالتان، وجازان حالتان، وحبونا حالتان، وشقراء حالتان، والعقيق حالتان، وحالة واحدة في كل من القوارة، وقصيباء، رياض الخبراء، والقوز، والمظيلف، وثريبان، والخرمة، والمضة، وظهران الجنوب، وسبت العلاية، وفيفا، وصبيا، ورفحاء، والدوادمي، ووثيلان، والبدع، والقرى.

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