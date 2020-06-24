وكيل "إعلام النواب": الصحف القومية توجه الرسالة بمهنية ومصداقية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:23 م
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
علق محمد شعبان شيمكو، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والأثار بمجلس النواب، علي غياب الصحافة الخاصة عن التمثيل في الهيئة الوطنية للصحافة والمجلس الأعلى للإعلام وضم التغيير صحفيين وقيادين من المؤسسات الصحفية القومية، قائلًا إن الصحف القومية هدفها الرئيسي توجيه الرسالة بمهنية ومصداقية وليس بهدف التربح أو الخدمات الشخصية.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن الصحف الخاصة تتحكم فيها النسبة الربحية كونها مالكها رجل أعمال وتغلب عليها المصلحة الشخصية، متسائلًا كيف يتم الوثوق في الأخبار الصادرة عنها وكيف يتم الثقة في منح مالكها ملكية الدخول في الهيئات؟.

وتابع: "القنوات الفضائية ممتازة ولكن أشجع الصحافة القومية ولا زلت افضل القناة الاولي وخاصة في نشرة الاخبار".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية في التشكيل السابق أخفقوا في بعض النقاط ولكن الإخفاق من الممكن أن يكون ليس تقصيرًا وإنما لصعوبة مواقف معينة قد واجهها، لافتًا إلي أنه الموروث القديم بالنسبة للإعلام في عقلية المواطن وأيضًا فرق العمل جميعها أعباء علي من يُدير المنظومة. 

قرار الرئيس السيسي

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.
ضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:

- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"

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