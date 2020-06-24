"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل قرار إلغاء كروت الشحن البلاستيكية

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علق المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، على قرار إلغاء كروت لشحن البلاستيكية فئة 50 جنيه وما فوقها، قائلًا إنهم يحاولون تشجيع الواطن نحو الدفع الإلكتروني، والبعد عن كروت الشحن البلاستيكية.



وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن كروت الشحن البلاستيكية لها أضرار عديدة، لافتًا إلى أنه سيتم وقف الكروت بداية من فئة 50 جنيه وأعلى، موضحًا أن هذه القئات تمثل 1% من استخدام المواطن.



وتابع: "طبقنا عرض 50 ضعف الشحنة عند استخدام وسائل الدفع الإكتروني؛ لتشجيع المواطن"، لافتًا إلى أن جميع كروت الشحن البلاستيكية متواجدة في الأماكن النائية".



وأكد أن كل مواطن يستطيع أن يشحن وهو في منزله عن طريق المحفظة الإلكترونية، بالإضافة إلى الحصول على عروض ومميزات عند الشحن عن طريق المحفظة لتشجيع المواطن.







في إطار استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز اليات الشمول المالي بالاعتماد على المدفوعات الرقمية؛ قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ مجموعة من الإجراءات كمرحلة اولي للحد من استخدام الوسائل التقليدية لشحن رصيد التليفون المحمول ككروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش (Scratch Cards) وتشجيع استخدام أساليب الشحن الالكترونية الأخرى وذلك بالتنسيق مع شركات المحمول؛ حيث تأتي هذه الإجراءات كأحد الخطوات التنفيذية نحو تعميم عمليات شحن أرصدة المحمول باستخدام أساليب الدفع الالكتروني كبديل لعمليات الشحن التقليدية.



وتشمل الإجراءات إلزام الشركات المُرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول بوقف طباعة وإصدار كروت الشحن البلاستيكية القابلة للخدش من فئة الخمسين جنيهًا وما فوقها، مع استمرار العمل بكروت الشحن من هذه الفئات الموجودة حاليا بالأسواق والمتوفرة لدى التجار والموزعين أو التي حصل عليها المستخدمين وذلك لحين انتهاء فترة سريان الكارت المدونة على كل كارت شحن؛ كما شملت الاجراءات استمرار العمل بكافة فئات كروت الشحن الأخرى وكافه الوسائل الالكترونية المستخدمة في شحن الرصيد.