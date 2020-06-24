أسعار النفط تستسلم للتراجع في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء





استسلمت أسعار النفط لحالة التراجع التى أصابتها قبل نهاية التعاملات لتتراجع بنحو 6 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، عقب بيانات مخزونات الخام الأمريكية ومع استمرار مخاوف الوباء.









وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 1.4 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي وبأكثر من توقعات المحللين، في حين انخفضت مخزونات مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





كما صعد الإنتاج الأمريكي للذهب الأسود بمقدار 500 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي إلى 11 مليون برميل يومياً.





وبدأ استهلاك النفط العالمي في التعافي مع خروج الاقتصادات حول العالم من عمليات الإغلاق الوطني إضافة إلى خفض إمدادات الخام من جانب تحالف "أوبك+"، وهي ما تعد بمثابة إشارات جيدة عززت الأسعار مؤخراً.





لكن مع ذلك ساهمت الزيادة الجديدة في عدد الإصابات داخل وخارج الولايات المتحدة في إثارة مخاوف اندلاع موجة ثانية من الوباء.





وعند التسوية هبط سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنسبة 5.9 بالمائة مسجلاً 38.01 دولار للبرميل، بعد أن سجل 40.54 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 5.3 بالمائة إلى 40.35 دولار للبرميل بعد أن سجل 42.44 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.