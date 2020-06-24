وزيرا خارجية السعودية وأنغولا يبحثان العلاقات الثنائية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكما تلقى وزير الخارجية السعودية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويذكر أن أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم، أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.

وأكد تقرير للخارجية الأمريكية أن السعودية تواصل العمل؛ لمنع تمويل الإرهاب واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفق العربية.

وأشار التقرير الأمريكي إلى تعرض مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر الماضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

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وزير خارجية السعودية لعلاقات بحث العلاقات الثنائية أنغولا

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