وزيرا خارجية السعودية وأنغولا يبحثان العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية أنغولا تيتي أنطونيو.





وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





وكما تلقى وزير الخارجية السعودية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



