تغطية مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر "لحظة بلحظة"

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مميزة لعشاق الكرة العالمية في الوطن العربي، حيث نتيح لمتابعينا الأعزاء متابعة أحداث مباراة ليفربول وكريستال بالاس لحظة بلحظة.

ويحتل فريق ليفربول قمة الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، ويتطلع لتحقيق انتصار جديد للاقتراب أكثر من حسم اللقب الغائب عن الفريق منذ 30عاما.

وأعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل فريقه لمباراة الليلة.

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي ضد كريستال بالاس على النحو التالي::

حراسة المرمى : أليسون.

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : فينالدوم - فابينهو - هيندرسون.

خط الهجوم : ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو - محمد صلاح.





أحداث المباراة

الدقيقة الثانية: ليفربول يبدأ ضاغطا تمريرة طولية من أندرو روبيرتسون لاعب ليفربول بإتجاه زميله جورجينيو فينالدوم المنطلق على الجبهة اليسرى للفريق لكن الكرة خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لصالح كريستال بالاس.

الدقيقة الخامسة:فرصة جديدة لفريق ليفربول عن طريق فان دايك مدافع الفريق الذي ارسل تمريرة أمامية إلى داخل منطقة جزاء كريستال بالاس بإتجاه محمد صلاح المنطلق خلف مدافعي الفريق لكن الكرة كانت أقرب لأحضان الحارس واين هينيسي.