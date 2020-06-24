المحمدي يسجل هدفًا في تعادل أستون فيلا ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى


سجل لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي هدفاً في مباراة فريقه أستون فيلا أمام نظيره نيوكاسل بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سانت جيمس بارك الدولي ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " وأنتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وشارك اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة أساسيا حتي الدقيقة 70 بينما شارك أحمد المحمدي بديلا في الدقيقة 80 وأستطاع أن يسجل هدف فريقه الوحيد بالمباراة. 

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين وتضيع العديد من الفرص ليقتنص كل فريق نقطة.

وبهذه النتيجة يبتعد نادي نيوكاسل عن مناطق الهبوط بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما ظل نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

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