وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة لتبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويذكر أن أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم، أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.





وأكد تقرير للخارجية الأمريكية أن السعودية تواصل العمل؛ لمنع تمويل الإرهاب واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الرياض شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفق العربية.

وأشار التقرير الأمريكي إلى تعرض مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر الماضي.



