بعد إلغاء الحظر.. الصحة تقدم 52 نصيحة للوقاية من كورونا

أعلن مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عدة قرارت تفيد بإعادة فتح المقاهي والمطاعم ودور العبادة، والأماكن الترفيهية، اعتبارًا من السبت المقبل، وهو ما يتطلب اتباع الكثير للإجراءات الوقائية لتحصين مناعتهم ضد عدوى كوفيد-19، حيث قدمت وزارة الصحة 50 نصيحة يجب اتباعها للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا، كالأتي:

9- الإمتناع عن ملامسة المنتجات التي لن تشتريها.

9- الإمتناع عن ملامسة المنتجات التي لن تشتريها.

6- الإلتزام بالمسافات المتباعدة بينك وبين الآخرين حيث ينبغي الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

6- الإلتزام بالمسافات المتباعدة بينك وبين الآخرين حيث ينبغي الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

5- الحرص الشديد على غسل اليدين بالماء الجاري والصابون قبل وبعد عملية التسوق.

5- الحرص الشديد على غسل اليدين بالماء الجاري والصابون قبل وبعد عملية التسوق.

4-الإلتزام بتعقيم اليدين بأدوات التعقيم قبل دخولك أو خروجك من السوبرماركت.

4-الإلتزام بتعقيم اليدين بأدوات التعقيم قبل دخولك أو خروجك من السوبرماركت.

1- الحرص على شراء متطلباتك في أوقات لا يوجد بها زحام.

1- الحرص على شراء متطلباتك في أوقات لا يوجد بها زحام.





- مجموعة نصائح من الصحة بعد شراء الأطعمة من الأسواق:

10- الحرص على غسل الفواكه والخضروات قبل أن تتناولها.

11- يجب غسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الطعام.

12- يجب طهي الطعام جيدًا عند رجة حرارة " 70 درجة مئوية " وخاصة اللحوم والدواجن والبيض وكل المأكولات البحرية.

13- ضع كل الأطعمة المُعرضة للتلف السريع في التلاجة بأسرع وقت ممكن عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية.





- مجموعة نصائح توعوية من الصحة بشأن إرتداء الكمامة عند ممارسة الرياضة:

14- الإمتناع عن إرتداء الكمامات أثناء ممارسة الرياضة لأنها تقلل من قدرة الشخص على التنفس بلا مشقة.

15- من الممكن أن تؤدي كثرة العرق إلى إبتلال الكمامة في وقت سريع وهذا بدوره يؤدي إلى صعوبة التنفس ويساعد على نمو الميكروبات.

16- يعتبر الإجراء الوقائي والإحترازي الوحيد خلال ممارسة الرياضة هو الإبتعاد بشكل دائم وتام عن الآخرين على مسافة لا تقل عن متر.





- مجموعة نصائح توعوية وإرشادات للشخص المخالط لحالة كورونا:

17- الإمتناع عن تناول أو الإستخدام المفرط أوالإستخدام الغير مناسب للمضادات الحيوية.

18- يجب الإمتناع عن مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق أوالأكواب أو المناشف مع أحد.

19- يجب القيام بقياس درجة حراراتك كل 8 ساعات يوميًا.





- مجموعة نصائح توعوية من الصحة لإرتداء الكمامة بطريقة آمنة:

20- يجب عند إرتداء الكمامة القماشية عدم إستخدامها إذا كانت تالفة أو فضفاضة وعدم وضعها أسفل الأنف ولا تقوم بخلعها إذا وجد شخص على مسافة متر واحد منك ولا تستخدم الكمامة القماشية إذا لم تقدر على التنفس منها ولا تستخدمها متسخة أو مبللة ولا تشارك كمامتك مع الآخرين، والكمامة القماشية تحمي الآخرين من حولك ولكن لحمايتك الشخصية من كوفيد 19 يجب الإبتعاد مسافة عن الآخرين 1 متر على الأقل، وتنظيف الأيدي جيدًا بصورة مستمرة وتمتنع عن لمس وجهك والكمامة.





- أولًا: الطرق آمنة لإرتداء الكمامة القماش غير الطبية:

21- يجب غسل اليدين قبل لبس الكمامة.

22- يجب فحص الكمامة قبل إرتدائها لمعرفة ما إذا كانت متسخة أو تالفة.

23- يجب تعديل وضع الكمامة على وجهك للتأكد من عدم ترك فراغات على جانبي الوجه.

24- تأكد من تغطية الفم والأنف والذقن.

25- يجب تجنب لمس الكمامة.

26- نظف يديك قبل نزع الكمامة.

27- يجب نزع الكمامة عن طريق الأشرطة خلف الأذنين أو الرأس.

28- عند نزع الكمامة القماشية يجب سحبها بعيدًا عن الوجه.

29- احتفظ بالكمامة في كيس بلاستيكي نظيف ويمكن إعادة غلقه بإحكام إذا لم تكن متسخة أومبللة وكنت تخطط لأن تستخدمها مرة أخرى.

30- أزل الكمامة عن طريق الأشرطة عند إخراجها من الكيس.

31- اغسل الكمامة بالصابون أو بمنظف ويُنصح بغسلها بماء ساخن مرة واحدة على الأقل يوميًا.

32- قم بتنظيف وتعقيم يديك بعد التخلص من الكمامة





- ثانيًا: الطرق آمنة لإرتداء الكمامة بوجه عام:

33- لا تنزع الكمامة للتتحدث مع الآخرين.

34- الإلتزام بغسل اليدين لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد إرتداء الكمامة.

35- يجب التأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

36- الحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

37- لا ترتدي الكمامة على منطقة الذقن فقط.

38- لا ترتدي الكمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

39- انزع الكمامة من خلف الأذنين أوالرأس.

40- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

41- يجب التخلص من الكمامة بعد إستخدامها في سلة مهملات مُغلقة.

42- لا تعيد إستخدام الكمامة ذات الإستعمال مرة أخرى.

43- لا تُشارك الآخرين إستخدام الكمامة الخاصة بك.





- مجموعة النصائح التوعوية من الصحة بشأن التغذية للوقاية من كوفيد 19:

44- تعتبر أهم الخضروات التي تقوى المناعة الغنية بفيتامين "أ" مثل الطماطم والجزر والفلفل الرومي والألوان والبطاطا وقرع العسل، وتعد أهم الفواكه التي تقوى المناعة الغنية بفيتامين " ج" مثل البرتقال واليوسفي والفراولة والجوافة والكيوي والليمون، ويعتبر عسل النحل الأبيض من الأغذية التي تقوي المناعة وتنقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.





45- ومن أهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الوقاية من كوفيد 19 الخضروات الحمراء والبرتقالية حيث انها غنية بفيتامين " أ" الذي يقوي المناعة مثل الطماطم وقرع العسل والفلفل الألوان والبطاطا والجزر ويجب الحرص على تناول بعض منهم بشكل يومي.





46 – ويعد الزنك من أهم المعادن التي تساهم في الوقاية من كوفيد 19 وتقوي المناعة ويوجد معدن الزنك في كثير من الأطعمة مثل اللحوم والدواجن والأسماك واللبن والزبادي ويتوفر في الحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان ويتوفر أيضًا في البقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.





47- يجب تناول وجبات متوازنة ومتكاملة للوقاية من كوفيد 19 ويُنصح بملء نصف طبق الطعام من الخضروات التي تمد الجسم بالفيتامينات والنصف الآخر يتم تقسيمه بين قسم البروتين مثل البيض أو اللحم أو الجبن أو البقول " مثل الفول أو العدس"، وقسم النشويات مثل الخبز أو الأرز أو المكرونة او البطاطس.





48- للوقاية من كوفيد 19 يجب تجنب مسببات السمنة مثل الوجبات السريعة او الوجبات التي تحتوي على دهون عالية والحلويات والمشروبات عالية السكر ويجب تجنب الإفراط في تناول النشويات وتعتبر أيضًا من مسببات السمنة قلة شرب الماء وقلة الحركة.





49- يفضل تناول ثمار الفواكه كاملة بدلًا من عصير الفواكه للحفاظ على القيمة الغذائية والفائدة حيث تعتبر الفواكه مصدر رئيسي للفيتامينات.





50- يمكن استبدال كبسولة فيتامين " ج" بتناول كوب عصير برتقال يوميًا للوقاية من كوفيد 19.





51- الحرص على تناول شرب من 8 إلى 10 أكواب مياه بشكل يومي لعدم حدوث جفاف يؤثر على أداء أعضاء أجهزة الجسم للوقاية من كوفيد 19.



