الخارجية الأمريكية: جهود قطر غير كافية لمحاربة المحتوى الذي يحضّ على العنف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:39 م
وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية
الفجر السعودي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن جهود قطر غير كافية لمحاربة المحتوى الذي يحضّ على العنف.

وفي تقرير لها، قالت الخارجية الأمريكية، إن محتوى إعلام قطر يحضّ على التفرقة والطائفية والعنف، فيما لم يحدد التقرير وسائل الإعلام القطرية التي تلعب هذا الدور المشبوه، وإن كانت جميعها تسير على هذا النهج، وفق فضائية "العربية".

وفي السياق ذاته، أكد تقرير الخارجية الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية.

و أكد التقرير أن السعودية تواصل العمل لمنع تمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات صارمة ضد التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن المملكة شريك أساسي للولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد تنظيم  "داعش" الإرهابي.

وأضاف التقرير الأمريكي أيضًا، أن مواقع نفطية سعودية تعرضت لهجمات إيرانية في سبتمبر الماضي.

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