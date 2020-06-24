رئيس الوطنية للصحافة: ديون الصحف القومية إرث ثقيل جدًا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:25 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ديون الصحف القومية إرث ثقيل جدًا، وخلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تحرير الصحف من هذه الديون، لكي تستطيع أن تنطلق إلى الأمام.

وتابع "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن ديون الصحف القومية بعضها سيادي يخص الضرائب وبعض الوزارات، وبعض الديون تخص البنوك، لافتًا إلى أنه سيتخذ قرارات هامة خلال الفترة المقبلة، لحل هذه الديون من خلال سداد أصل الدين أو البحص عن حلول أخرى.

ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية غنية بأصولها الثابتة الغير مستقلة منذ فترة طويلة، وسيتم العمل على تنمية المواد البشرية بالصحف القومية، لكي تكون العمالة منتجة بصورة أكبر مما هو موجود الآن.

ليس اسمه بجديد على الساحة، فلمع قلمه كثيرًا، خاصة داخل مؤسسة روزاليوسف التي بدأ وكبر فيها، حتى أصبح رئيسًا لمجلس إدارتها، إنه المهندس عبدالصادق الشوربجي، الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسيمنذ قليل، قرارًا بتعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، الذي عُين رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.

والمهندس عبدالصادق الشوربجي، هو مهندس مطابع، بدأ حياته عملًا في المطابع الأميرية، قبل أن ينتقل للعمل في مؤسسة روزاليوسف الصحفية، والتي اجتهد فيها حتى ترقى وأصبح مديرًا عامًا للمؤسسة، ثم رئيسًا لمجلس إدارتها.

وأقر السيسي تعيين المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، والذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.، على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورين 4 سنوات.

وضمت الهيئة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة".

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية".

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية".

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية".

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية".

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

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