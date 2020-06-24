صالح الصالحي: "الأعلى للإعلام" مستمر في ضبط المشهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:18 م
صالح الصالحي
صالح الصالحي
ميسون أبو الحسن

قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه ينتوي استكمال مسيرة التدريب والتطوير بعد التجديد له بعضوية المجلس، والاستمرار في تطوير العمل الإعلامي في مصر.


وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن ملف الدورات التدريبية للصحفيين والإعلاميين على رأس أولوياته، كما كانت خلال التشكيل السابق للمجلس، مؤكدًا أن المجلس الحالي بتشكيله الجديد سيعمل على إرساء مبادئ المجلس بتشكيله السابق، بقيادة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.


وتابع: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حقق طفرة كبيرة في تنظيم العمل الصحفي والإعلامي في مصر، ومستمرون في تنظيم وضبط المشهد":.


وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

وضم المجلس في عضويته كل من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي"

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي"

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات"

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كرم جبر صالح الصالحي الفجر الأعلى للإعلام

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