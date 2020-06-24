المقاولون العرب يطلب ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر





طلب مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، ضم ثلاثي الأهلي من أجل الموافقة على رحيل طاهر محمد طاهر خلال الفترة المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية مصرية، أن الأهلي قريب من التعاقد مع طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأفادت بعض التقارير، أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب يرغب في ضم ثلاثي الأهلي وهم أحمد ياسر ريان، وناصر ماهر، وحسين السيد.





وتابعت التقارير، أن الأهلي إذا رفض رحيل أحد الثلاثي، فإن مسؤولي المقاولون لديهم أسماء أخرى سيتم عرضها من أجل حسم انتقالها ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر.



