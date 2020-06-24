"الشوربجي" رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة خلفًا لكرم جبر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 06:09 م
المهندس عبدالصادق الشوربجي
المهندس عبدالصادق الشوربجي
ميسون أبو الحسن

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 364 لسنة 2020، بشأن تنظيم الهيئات الصحفية والإعلامية، وفقًا لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام التي أقرها في 2018.


وأقر السيسي تعيين المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، خلفًا للكاتب الصحفي كرم جبر، والذي تم تعيينه رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلفًا للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد.،  على أن تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة المذكورين 4 سنوات.


وضمت الهيئة في عضويتها كلًا من:

- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة"

- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"

- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية"

- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبدالصادق الشوربجي الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة الفجر التغييرات الصحفية

أخبار تهمك

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ ساعتين و 45 دقيقة

شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يُعلن حسم 4 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ أقل من ساعتين

كورونا يهدد فايلر في الأهلي

منذ ساعتين

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة انتقال نجم الزمالك السابق إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة

كرم جبر رئيسًا لـ"الأعلى للإعلام".. وعضوية نشأت الديهي وصالح الصالحي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

نقيب الصحفيين يتقدم بدراسة جدوى حول إنشاء مصنع محلي لورق الصحف

روزاليوسف تحتفل بمئوية إحسان عبدالقدوس

تدشين تمثال جديد لـ إحسان عبدالقدوس احتفالًا بمئويته

"الوطنية للصحافة": العاملون بالمؤسسات القومية يحصلون على مرتبات ضعيفة

الثلاثاء.. انتهاء الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الصحفية القومية

'روزاليوسف' تصدر كُتيب يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

05:24 م

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

03:43 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!