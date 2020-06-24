أمير مرتضى يكشف كواليس اجتماع الادارة مع كارتيرون

اكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الاجتماع الذى عقد اليوم لمجلس الإدارة مع إدارة الكرة والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، حسم فكرة عودة الفريق للتدريبات تمهيدا لعودة الدوري وفقا لقرار اتحاد الكرة.









وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية: "رفضنا خضوع لاعبى الزمالك للمسحات الخاصة بفيروس كورونا"، وذلك فى إطار رفض المجلس الأبيض بالاتفاق مع كارتيرون، وهو ما اعلنه ببدء الاستعداد لموسم جديد.





وأضاف المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء: الاتحاد الإفريقي منح الاندية مساحة كافية من الوقت لتجهيز الفرق المشاركة، بالإضافة إلى أن المنافسات القارية لم يتبقى عليها الكثير.







