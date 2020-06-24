لآيسر تطلق حواسيب جديدة من سلسلة "ConceptD"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:42 م
حواسيب آيسر ConceptD الجديدة
حواسيب آيسر ConceptD الجديدة
كشفت شركة آيسر بالأمس عن مجموعة جديدة من حواسيبها المكتبية وأجهزة نوت بوك وعدد من الشاشات ضمن سلسلة ConceptD، وذلك لتغذية السلسلة بالمزيد من الخيارات تخدم رغبات المستهليكن عبر أجهزة ذات عتاد قوي وتصميم فريد.

مواصفات نوت بوك ConceptD 3 Ezel و ConceptD 3 

كما جاء في إعلان الشركة يأتي جهازي نوت بوك الجديدان لخدمة الطلاب ورواد العمل الحر عبر تصميم جميل وأداء عالي يقدمة العتاد الداخلي من معالجات المركزية ورسومية على حد سواء.

ولنبدأ بـ بنوت بوك آيسر ConceptD 3 Ezel الذي يأتي بتصميم الأجهزة المتحولة 2 في 1 حيث يَسهل استخدامه كحاسوب محمول أو جهاز لوحي بخيارات شاشة  14 و15 بوصة ”  FHD PANTONE-Validated” تغطي فضاء ألوان RGB بنسبة 100% ومتوافقة مع قلم آيسر الالكتروني ” Active Stylus ” والذي يغني تجربة المتخصيصن وهواة الرسم والتصميم وصناع المحتوى.

على الجانب المادي والعتاد الداخلي يدعم ConceptD 3 Ezel معالجات إنتل من الجيل العاشر بخيارين Core™ i7-10750H أو Core i5-10300H  مع بطافات رسومات NVIDIA® Quadro® T1000 أو GeForce® GTX 1650T وقرص تخزين  PCIe SSD بسعة 1 تيرا بايت مما يعني أداءً قوياً مناسب لكافة الوظائف تقريباً.

على مستوى دعم المنافذ يأتي الجهاز بمنفذ ذاكرة SD 7.0 ومنفذ USB من نوع C و Thunderbolt™ 3، أما البطارية فحسب زعم الشركة فهي تدوم حتى 18 ساعة؛ فيما يبلع الوزن الكامل للجهاز 1.68 كجم لنسخة 14 بوصة و1.95 كجم في نسخة 15 بوصة.

الجهاز الثاني من الشركة من هذه الفئة هو ConceptD 3 حيث جاء بمواصفات أقل بمعالجات إنتل من الجيل التاسع وبطاقات رسومية متوافقة معها وذاكرة رام DDR4 بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة تخزين SSD بسعة 256 جيجا بايت.

مع وجود فروق في التصميم الذي جاء بالشكل الصدفي التقليدي مغاير للنسخة الأولى مع تقديمه مستوى أفضل على مستوى عمر البطارية التي تمكثت لمدة 20 ساعة وهو أمر طبيعي في ظل وجود مواضفات أقل.

مواصفات الحاسوبة المكتبي ConceptD 100

حاسوب مخصص للمحترفين وصناع المحتوى وغرف تقديم المحاضرات في مجال الوسائط المتعددة؛ مدعوم بعتاد قوي بمعالجات إنتل من الجيل التاسع وبطاقات رسومية NVIDIA GeForce أو Quadro تتحمل عبء عمليات التصميم وإنشاء المحتوى بطريقة فعالة.

على مستوى الذواكر فيأتي الحاسوب بدعم ذاكرة تخزين SSD بسعة 256 جيحا بايت بحد أقصى بالتوافق مع ذاكرة رام DDR4 حتى 32 جيجا بايت.

كما أعلنت الشركة عن شاشتي آيسر ConceptD CP5 و CP3 والتي تستهدفه بهما أيضاً صناع المحتوى المحترفين الذي يتطلب عملهم قوة أداء عالية للشاشة متكاملة مع العتاد المتوفر في أجهزة الحاسوب لتقديم أفضل تجربة ألوان ممكنة.

ConceptD 3 Ezel سيتوفر في أمريكا الشمالية خلال أغسطس القادم بسعر يبدأ من 1,500 دولار بينما سيطرح في السوق الأوروبي والشرق الأوسط في سبتمبر بسعر 1700 يورو.

ConceptD 3 سيتوفر في السوق الأمريكي في أكتوبر القادم بسعر يبدأ من 1000 دولار وفي السوق الأوروبي والشرق الأوسط بسعر أساسي 1300 يورو.

الحاسوب المكتبي آيسر The ConceptD 100 سيتوفر في الشرق الأوسط خلال الشهر الحالي بسعر يبدأ من 720 يورو.

فيما نوهت الشركة إلى أن تفاصيل الأسعار والمواصفات والتوفر تتباين من منطقة لأخرى لذا على المهتمين التواصل مع أقرب ممثل للشركة في منطقة تواجدهم للحصول على تفاصيل أكثر.

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