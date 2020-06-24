موقف الزمالك من عودة "أحداد"

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:06 م
أحداد
أحداد
حسام مجدي
ينتظر المغربي حميد أحداد مهاجم نادي الزمالك والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي حسم موقفه خلال الفترة القادمة مع الفريق الأبيض.

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أنه حتى الآن لم يحسم الزمالك موقفه بشأن عودة احداد للفريق أم سيتم بيعه في نهاية الموسم الجاري عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الرجاء طلب شراء عقد حميد أحداد بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم أخر بعد تألقه الواضح مع الفريق.

وكشفت الصحيفة أن الرجاء تراجع بشكل مفاجئ عن فكرة استمرار أحداد مع الفريق بسبب المطالب المالية الضخمة التي طلبها الزمالك سواء لبيع عقد اللاعب أو تجديد إعارته.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن أحداد يواجه مصير مجهول حاليا وينتظر أن يقوم مسئولو القلعة البيضاء بحسم موقفه بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حميد احداد الزمالك الرجاء المغربي اخبار الزمالك أحداد

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن نجم الأحمر

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

شاب يدخل عاملا إلى منزله لاغتصاب زوجته بالدقهلية.. ونهاية صادمة

منذ ساعة و نصف

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 6 ساعات

تعليمات جديدة من وزير التنمية المحلية بشأن المحلات والمقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

وزارة الرياضة تصدر بيانا عاجلا بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ يوم

حقيقة فرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ أقل من ساعتين

كورونا يهدد فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "التموين" تعلن سعر الكمامة القماش على البطاقات

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير التعليم العالي يكشف موعد العام الدراسي المقبل (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

منذ أقل من ساعتين

السودان تدرس اللجوء لمجلس الأمن.. تطورات عاجلة في ملف سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منذ 36 دقيقة

"قواعد عسكرية وسفن مُرعبة وطائرات فتاكة".. القوات المسلحة تتحول إلى قوة عظمى في عهد السيسي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

"الكاف" يحسمها.. هل سيشارك أحداد أمام الزمالك مع الرجاء

الرجاء المغربي يفاجئ الزمالك ويقرر خطف نجمه

أخبار الزمالك اليوم الأحد.. قرار عاجل بشأن تقليل عدد الأجانب والاتجاه لحسم نجم الأهلي

أخبار الزمالك اليوم الخميس: التضحية بثنائي الفريق لضم الكارتي.. الحرمان من 3 فترات انتقالات.. فرمان ناري لمرتضى منصور

الرجاء المغربي يقدم 300 ألف دولار لشراء نجم الزمالك

الكشف عن موقف كارتيرون النهائي من عودة أحداد إلى الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:35 م

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

11:32 ص

التفاصيل الكاملة لمحاولة الإطاحة بترامب واغتياله

03:43 م

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

01:56 م

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

09:13 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!