لبنان تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض





ودعت الخارجية اللبنانية في بيان اليوم، الميليشيا الإرهابية إلى عدم التعرض للمدنيين، واعتبرت هذه العمليات الإرهابية "انتهاكًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتعطيلًا للجهود الرامية لتحقيق السلام".

وأكد الخارجية اللبنانية تضامن لبنان حكومة وشعبًا مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.





ويذكر أن صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكَّنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض، في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.





وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة.

وبيَّن أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تمَّ التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.

دانت واستنكرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض أمس.