مفاجأة مدوية.. كارتيرون يعلن موقفه من استئناف الدوري المصري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، عن موقفه من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد قرار اللجنة الخماسية ووزير الرياضة.

وكشف كارتيرون، عن موقفه من استئناف الدوري الممتاز في محضر رسمي اليوم الأربعاء باجتماع اتحاد الكرة.

وأكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، أن كارتيرون سجل اعتراضه رسميًا على استئناف مسابقة الدوري الممتاز في محضر رسمي لاجتماع الأندية بالجبلاية.

يذكر أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قد أعلن في وقت سابق، استطلاع رأي المدير الفني وقائد الفريق شيكابالا حول إمكانية استئناف الدوري من عدمها.

ويعارض الزمالك استكمال الدوري بشدة ومعه غالبية الأندية المشاركة في البطولة، فيما يقود الأهلي تيار المؤيدين لعودة المسابقة.