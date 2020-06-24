البرلمان العربي يوافق على إدانة الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
صوت البرلمان العربي، في جلسته التي عقدها عن بُعد ، اليوم الأربعاء، 24 يونيو 2020 برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بالموافقة على قرار بشأن إدانة الهجمات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي الانقلابية على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق الصواريخ البالستية التي بلغت 313 صاروخاً بالستياً، والطائرات المسيرة (المفخخة) التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة التي بلغت 357 طائرة مسيرة مُحَمّلة بالمواد المتفجرة.

وأدان البرلمان العربي في قراره بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة المتكررة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، في خرقٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، مؤكداً التضامن التام مع المملكة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وأمن مواطنيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية والمدنية ضد كل من يحاول المساس بها.

وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي بإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة، لانتهاكها الصارخ لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

كما طالب البرلمان العربي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه ما تقوم به إيران بإيقاف تهريب الأسلحة والصواريخ البالستية لمليشيا الحوثي الانقلابية، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة لمليشيا الحوثي الانقلابية وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، وإلزامه بتنفيذ هذه القرارات.

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